Трое рыбаков в Кировской области провалились под лед

СЕГОДНЯ 11:47 2019-11-06T13:55:01+03:00

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Прошедшие выходные ознаменовались чередой печальных событий: в Кировской области произошло несколько смертельных ДТП, а также не обошлось без ЧП на водоемах - утонули трое мужчин. Рыбаки понадеялись на то, что вода достаточно замерзла для того, чтобы выдержать их вес, и это оказалось фатальной ошибкой.

По информации ГУ МЧС по Кировской области, один из мужчин утонул 2 ноября в Кирово-Чепецком районе на искусственном водоеме у бывшего профилактория «Заря». Второй погиб на реке Луза 3 ноября, третий утонул в пруду у деревни Еланка Сунского района 4 ноября.

Кировчан предупреждают, что выход на тонкий лед опасен: для одного человека толщина ледяного покрова должна составлять минимум 7 сантиметров. На данный момент проводятся проверки и устанавливаются запрещающие знаки в местах массового выхода на лед.

ИСТОЧНИК KP.RU