В Кирове управляющую компанию оштрафуют за падение ледяной глыбы на мужчину

СЕГОДНЯ 11:06 2019-11-06T13:38:32+03:00

Юрлицам придется выплатить от 50 до 300 тысяч рублей

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В Кирове оштрафуют управляющую компанию ООО «УЖХ». Юрлица понесут административную ответственность за нарушение правил благоустройства. Руководству компании придется выплатить от 50 до 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, что с многоквартирного дома, который находится под управлением УЖХ, на кировчанина рухнула ледяная глыба. ЧП произошло 4 ноября на улице Молодой Гвардии, 10б. Мужчина получил ушиб головы. Сейчас по требованию сити-менеджера Ильи Шульгина в управляющей компании началась проверка.

В текущем году одну из УК в Кирове - АКОР - уже лишили лицензии. Причина - в большом количестве претензий, в том числе и по зимнему содержанию.

ИСТОЧНИК KP.RU