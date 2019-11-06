В Кирове управляющую компанию оштрафуют за падение ледяной глыбы на мужчину
В Кирове оштрафуют управляющую компанию ООО «УЖХ». Юрлица понесут административную ответственность за нарушение правил благоустройства. Руководству компании придется выплатить от 50 до 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Напомним, что с многоквартирного дома, который находится под управлением УЖХ, на кировчанина рухнула ледяная глыба. ЧП произошло 4 ноября на улице Молодой Гвардии, 10б. Мужчина получил ушиб головы. Сейчас по требованию сити-менеджера Ильи Шульгина в управляющей компании началась проверка.
В текущем году одну из УК в Кирове - АКОР - уже лишили лицензии. Причина - в большом количестве претензий, в том числе и по зимнему содержанию.
ИСТОЧНИК KP.RU