Кировская область вошла в ТОП-15 регионов с самым недоступным дизтопливом

СЕГОДНЯ 17:08 2019-11-05T17:08:58+03:00

В некоторых регионах жители на одну зарплату могут запастись топливом на несколько месяцев вперед Фото: Олег УКЛАДОВ

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Аналитики посчитали, сколько литров ДТ могут купить средснестатистические жители разных регионов России. За основу были взяты средняя цена на данный вид топлива в октябре 2019 года, а также среднюю зарплату по субъекту (после вычета налогов).

Так, по данным РИА-Рейтинг, лидером рейтинга по доступности дизельного топлива стал Ямало-Ненецкий округ. «Усредненный» житель этого региона может на свою зарплату купить 1739 литров.

Последними местами могут «похвастаться» республики Дагестан, Карачаево-Черкессия и Ивановская область. Среднестатистические жители этих регионов могут купить на зарплату 504, 508 и 510 литров ДТ, соответственно. Кировская область находится не так и далеко от них. С нашими средними зарплатами получится приобрести 543 литра топлива. Это позволит на протяжении 181 часа кататься по область на каком-нибудь «Беларусе». Так, Кировская область становится в рейтинге доступности топлива на 15-е место.

ИСТОЧНИК KP.RU