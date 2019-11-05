Тело утопил в реке, а машину продал: в Кировской области раскрыли убийство пенсионера

СЕГОДНЯ 16:38 2019-11-05T17:11:22+03:00

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В воскресенье, 3 ноября, в отдел полиции «Шабалинское» обратились родственники 72-летнего мужчины. Они были взволнованы тем, что пенсионер не выходит на связь, его телефон «молчит». Сотрудники полиции, посетив дом пенсионера, мужчину не нашли. Соседи рассказали, что последний раз видели его автомобиль в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Следователям удалось выяснить, что в ту ночь мужчина был не один. С ним находился 20-летний местный житель. У дома молодого человека машину пенсионера и видели последний раз. Полиция нашла подозреваемого в Кирове. После общения с молодым человеком стали ясны детали происшествия. Подозреваемый рассказал, что в доме убитого между ними возник конфликт. Во время ссоры молодой человек задушил пенсионера. После этого сел в его автомобиль, отвез тело к речке и утопил. На машине он доехал до города, где и продал ее. Автомобиль нашли, изъяли уже у покупателя. Труп пенсионера обнаружили на окраине поселка в воде.

Вчера, 4 октября, следовали возбудили уголовное дело по 105 статье УК РФ «Убийство». В следственном комитете сообщают, что в данный момент выясняются все детали преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU