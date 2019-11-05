Кировских безработных хотят привлечь к уборке снега

СЕГОДНЯ 15:43 2019-11-05T15:43:35+03:00

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В Управлении дорожной и парковой инфраструктуры Кирова предложили привлекать к уборке города от снега безработных граждан. Снегопад, прошедший 30 октября, оказался настолько мощным, что у подрядчиков не хватает рабочих и техники для расчистки дворов и улиц от снега.

По расчетам УДПИ, для ручной уборки города требуется более 400 человек, сейчас же у подрядчиков есть только 180 рабочих. Подрядчикам порекомендовали обратиться к службе занятости, чтобы привлечь к уборке тех, кто стоит у них на учете и не может найти постоянную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU