Кировских безработных хотят привлечь к уборке снега
Для борьбы со стихией не хватает рабочих
Сейчас для ручной уборки города требуется более 400 человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Управлении дорожной и парковой инфраструктуры Кирова предложили привлекать к уборке города от снега безработных граждан. Снегопад, прошедший 30 октября, оказался настолько мощным, что у подрядчиков не хватает рабочих и техники для расчистки дворов и улиц от снега.
По расчетам УДПИ, для ручной уборки города требуется более 400 человек, сейчас же у подрядчиков есть только 180 рабочих. Подрядчикам порекомендовали обратиться к службе занятости, чтобы привлечь к уборке тех, кто стоит у них на учете и не может найти постоянную работу.
ИСТОЧНИК KP.RU