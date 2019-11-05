Осень без огня и воды: в Кирове массово отключают отопление и горячую воду

СЕГОДНЯ 15:30 2019-11-05T16:26:38+03:00

Кировчане жалуются, что в праздничные выходные у них отключили отопление и горячую воду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В субботу, 2 ноября, около 06.00 на перекрестке улиц Воровского и Производственной произошла утечка горячей воды. В результате без отопления на целый день остались 33 дома по ул.Воровского, детский сад № 200 (ул. Производственная, 18), технологический колледж (ул. Воровского, 88) и 15 организаций. На место прорыва была оперативно отправлена рабочая бригада.

Однако на этом все не закончилось: в соцсетях кировчане начали массово жаловаться на отключение отопления и горячей воды. Так, на отсутствие тепла жаловались жители улиц Сурикова, Строителей, Преображенской, Чапаева, Комсомольской. Жители улиц Свердлова, Сурикова, Народной, Московской и Комсомольской возмущаются больше всех: в их домах отопление отключили аж 29 октября. По информации одного из кировских пабликов, звонки в КТК и УК не дают результата.

Тем временем администрация города сообщает, что сегодня, 5 ноября, в связи с работами на трубопроводе подачу отопления ограничат на сутки в районе кинотеатра «Дружба». Под удар попадают некоторые дома по улицам Чапаева, Горького, Некрасова, Попова, Щорса, Левитана и Пугачева. В зоне отключения оказались детские сады № 198, 169, 207, школа № 31 и музыкальное училище. Батареи также могут остыть в домах, находящихся в южной части города и микрорайоне Зонального института. В КТК подчеркнули, что теплоснабжение будет полностью восстановлено в течение суток с момента начала работ.

- В случае отсутствия в доме отопления следует звонить в домоуправление и управляющую компанию по месту жительства, - сообщают в администрации города Кирова. - Телефоны управляющих компаний указаны в платежных квитанциях.

Также по вопросу отсутствия горячей воды и тепла в квартире жителей города могут проконсультировать в АО «КТК» по номерам телефона: 8(8332) 71-67-16 и 62-17-65.

ИСТОЧНИК KP.RU