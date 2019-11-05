2019-11-05T17:28:19+03:00
Общество

Житель Котельнича похитил икону стоимостью в 160 тысяч рублей

Обвиняемый вскоре предстанет перед судом
Анастасия РОМАНОВА
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Котельничанин похитил икону «Георгия Победоносца». Фото: пресс-служба прокуратуры Кировской областиКотельничанин похитил икону «Георгия Победоносца». Фото: пресс-служба прокуратуры Кировской области
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Котельничский межрайонный прокурор обвинил 41-летнего жителя Котельнича в краже с причинением значительного ущерба. В один из дней июня 2019 года обвиняемый навестил свою мать, живущую в съемной квартире в одном из домов деревни Караул Котельничского района. Оттуда он похитил икону «Георгия Победоносца».

По словам эксперта, икона оценивается аж в 160 тысяч рублей. Мужчина же продал икону за бесценок (всего за тысячу рублей) в тот же день. Вырученные деньги он потратил на закрытие кредита. Установить нынешнее местонахождение реликвии, как и личность покупателя, пока не удалось.

Дело было передано в Котельничский межрайонный суд для рассмотрения, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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