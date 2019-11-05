Гололедица, мокрый снег и сильный ветер: МЧС предупредило кировчан об ухудшении погоды

СЕГОДНЯ 14:51 2019-11-05T16:05:36+03:00

Осторожнее в этот день стоит быть не только водителям, но и пешеходам Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В среду, 6 ноября, в регионе ожидается усложнение погодных условий. Региональное МЧС предупредило жителей Кировской области о том, что в этот день ожидаются осадки в виде мокрого снега. Кстати, синоптики сообщают, что за сутки их выпадет порядка 12 миллиметров.

Кроме того, в очередной раз прогнозируется усиление ветра. Его порывы достигнут 19 метров в секунду. Несмотря на преобладание плюсовой температуры на протяжении всего дня (в полдень столбик термометра поднимется аж до +7 градусов), может образоваться гололедица, что создаст дополнительные трудности для автовладельцев.

ИСТОЧНИК KP.RU