В Кирове зафиксировали максимальное падение цен на вторичное жилье среди всех регионов за пять лет

СЕГОДНЯ 13:15 2019-11-05T13:15:16+03:00

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Нечасто Кировская область становится лидером в позитивных рейтингах. Однако это случается: так, областной центр стал городом, где стоимость вторичного жилья снизилась на 22,3% за пять лет.

Это позволило Кирову занять первое место в рейтинге портала domofond.ru. Его специалисты выяснили, что в 2014 году стоимость «вторички» составляла 51 851 рублей за квадратный метр, а в 2019 году цены упали до 40 308 рублей.

Второе место рейтинга занимает Нижний Тагил. Там стоимость вторичного жилья упала на 16,6%. Тройку лидеров завершает Саранск. В этом городе цены снизились на 15%.

ИСТОЧНИК KP.RU