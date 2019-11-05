2019-11-05T13:15:16+03:00
Общество

В Кирове зафиксировали максимальное падение цен на вторичное жилье среди всех регионов за пять лет

Снижение стоимости составило 22,3%
Евгений ДЕМИХОВ
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Вторичное жилье в Кирове стало значительно дешевлеВторичное жилье в Кирове стало значительно дешевлеФото: Иван МАКЕЕВ
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Нечасто Кировская область становится лидером в позитивных рейтингах. Однако это случается: так, областной центр стал городом, где стоимость вторичного жилья снизилась на 22,3% за пять лет.

Это позволило Кирову занять первое место в рейтинге портала domofond.ru. Его специалисты выяснили, что в 2014 году стоимость «вторички» составляла 51 851 рублей за квадратный метр, а в 2019 году цены упали до 40 308 рублей.

Второе место рейтинга занимает Нижний Тагил. Там стоимость вторичного жилья упала на 16,6%. Тройку лидеров завершает Саранск. В этом городе цены снизились на 15%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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