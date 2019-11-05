2019-11-05T12:03:32+03:00
Происшествия

На неделе в Кирове ожидаются перепады температуры и дождь со снегом

Ожидается потепление до +10 и похолодание до -11
Анна КРЮКОВА
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На неделе снег успеет и растаять, и выпасть вновь. Фото: Лариса РОЖИНАНа неделе снег успеет и растаять, и выпасть вновь. Фото: Лариса РОЖИНА
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Синоптики предупреждают кировчан, что погода на неделе будет переменчивая. Так, ожидаются резкие перепады температуры, ливни и снег.

Во вторник, 5 ноября, по прогнозам rp5.ru, температура воздуха днем составит +4 градуса. Ожидается ливневый дождь. Ночью на улице станет еще теплее. Воздух прогреется до +8.

На следующий день, 6 ноября, в Кирове продолжит идти дождь. Столбик термометра окажется на отметке в +9...+10 градусов. Ночью в городе похолодает до +2. Ожидается дождь со снегом.

В четверг, 7 ноября, ожидается резкое похолодание. Днем температура воздуха составит -6 градусов. Будет идти снег. Ночью столбик термометра окажется на отметке -11.

В пятницу, 8 ноября, в Кирове будет малооблачно. Днем синоптики прогнозируют -8…-9 градусов. Ночью ожидается -12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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