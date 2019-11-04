4 Нояб. 15:01 2019-11-04T16:16:10+03:00

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Собравшихся сегодня на Театральной площади города кировчан поздравили первые лица города и области.

- Сегодня именно от нашего единства, сплоченности и целеустремленности зависит будущее страны, - зачитал послание главы региона заместитель председателя правительства региона Александр Царегородцев, - Кировская область делает все возможное, чтобы внести свой вклад в развитие России, чтобы поднять на достойный уровень социальную сферу, жить и работать в мире и согласии.

Также собравшихся кировчан поздравили с праздником и. о. председателя Законодательного собрания Кировской области Герман Гончаров, главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов, глава города Кирова Елена Ковалева, а также представители профсоюзных и общественных организаций, предприятий города Кирова.

На площади собралось порядка 2,5 тысяч неравнодушных жителей региона. Перед собравшимися выступили не только высокие гости, но и вокальный ансамбль эстрадной песни «Дивертисмент».

КСТАТИ

День народного единства 4 ноября – государственный праздник, установленный Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 201-ФЗ в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году. Отмечается с 2005 года, является нерабочим днем.

ВАЖНО

Традиционно в День народного единства в Кремле Президент Российской Федерации Владимир Путин вручает государственные награды выдающимся деятелям науки и искусства, а также иностранным гражданам за большой вклад в укреплении дружбы и развитии культурных связей с Россией. В российских городах проходят митинги, организованные политическими партиями и общественными движениями.

СКАЗАНО

«Дорогие жители Кировской области!

Примите искренние поздравления с Днем народного единства!

Россия – это великая страна, чья сила в единстве и солидарности народа. 4 ноября мы отдаем дань уважения российской истории и дружбе наций. И именно от нашей сплоченности сегодня зависит будущее государства.

Кировская область делает все возможное, чтобы внести свой вклад в развитие страны, поднять на достойный уровень социальную сферу, жить и работать в мире.

В разные эпохи, когда речь шла о целостности государства, о его дальнейшем процветании, кировчане вставали на защиту Родины, вносили свой вклад в продвижение экономики, развитие науки и культуры страны. Мы и сегодня продолжаем славные трудовые традиции прошлого, прививаем молодому поколению жителей страны любовь к Родине, чувство ответственности за ее будущее, уважение к своим соотечественникам.

Дорогие кировчане! В этот важный для нашего государства день желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной работы на благо России и Кировской области»!

Губернатор Кировской области Игорь Васильев.

ИСТОЧНИК KP.RU