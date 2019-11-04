2019-11-04T13:53:09+03:00
Общество

В День народного единства на главной площади города собрались 2,5 тысячи кировчан

Сегодня в областном центре запланировано порядка 25 мероприятий
Алена ЗАЙЦЕВА
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Фото: admkirov.ruФото: admkirov.ru
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Собравшихся на Театральной площади города Кирова поздравили первые лица города и области.

- Сегодня, в День народного единства, мы вспоминаем историю нашей страны, которая не делит народы на своих и чужих, - сказала глава города Кирова Елена Ковалева. - Мы отдаем дань уважения подвигу наших дедов и прадедов, которые научили нас жить в мире и согласии, любить Родину как отчий дом. Уверена, что, опираясь на традиционные нравственные ценности, веря в великое будущее России, мы сумеем противостоять любым современным вызовам, сохранить мощь и единство нашего государства.

Участниками гражданско-патриотический акции стали 2500 человек: представители предприятий, общественных организаций, учреждений культуры и образования, активисты ТОС и ЦМА и просто неравнодушные горожане. Напомним, что сегодня во всех крупных городах страны прошли акции, которые приурочены к Дню народного единства.

- Сегодня именно от нашего единства, ответственности и целеустремленности зависит будущее страны, - обратился от имени главы региона и правительства заместитель председателя правительства Кировской области Александр Царегородцев. - Только вместе, объединив наши усилия, мы можем добиться большего. Кировская область делает всё возможное, чтобы внести свой вклад в развитие России, вывести на достойный уровень социальную сферу, жить и работать в мире и согласии. Мы едины в своём стремлении работать на благо своего региона и страны в целом!

ВАЖНО

Сегодня на различных площадках города пройдет порядка 25 праздничных мероприятий: концертов, праздничных программ с участием творческих коллективов муниципальных учреждений культуры.

СКАЗАНО

«Праздник учрежден в память о взятии Москвы народным ополчением во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским. Это говорит о том, что, объединившись, мы способны на великие свершения. И сегодня мы благодарим каждого жителя Кировской области, который готов менять жизнь в регионе к лучшему и вдохновляет своим примером других людей».

И.о. председателя Законодательного Собрания Кировской области Герман Гончаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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