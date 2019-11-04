Сегодня в Герценке проходит танцевальный вечер в стиле XIX века

СЕГОДНЯ 13:26 2019-11-04T13:27:03+03:00

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Сегодня, 4 ноября, в главном зале библиотеки имени Герцена проходит танцевальный вечер. Участники – школа исторических танцев XIX века. К сожалению, это мероприятие закрытое. На него приходят только участники школы в костюмах и платьях, соответствующих эпохе.

Фото: vk.com/historical_dance_kirov

А вот главное событие года – Герценовский бал - уже позволено посетить зрителям. Наблюдать за реконструкцией танцевального вечера они будут с балкона. В этом году мероприятие запланировано на 21 декабря. Играть танцевальные мелодии для пар будет симфонический оркестр.

ИСТОЧНИК KP.RU