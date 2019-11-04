2019-11-04T12:44:22+03:00
Общество

7 ноября в Кирове перекроют дороги

Причиной станет шествие коммунистов
Алена ЗАЙЦЕВА
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Фото: УГИБДД УМВД по Кировской областиФото: УГИБДД УМВД по Кировской области
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Пятница на нынешней неделе для автомобилистов не должна стать сюрпризом. На час в центре города перекроют улицу Московскую.

С 11.00 до 12.00 будет перекрыто движение от улицы Ленина до улицы Карла Маркса. Причина – шествие коммунистов, приуроченное к годовщине Великой Октябрьской революции 1917 года.

ВАЖНО

С 6 до 12 часов будет запрещена стоянка транспорта на улице Московской от Ленина до Карла Маркса и на парковке между домом №36 по ул. Московской и сквером на Театральной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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