7 ноября в Кирове перекроют дороги
Причиной станет шествие коммунистов
Фото: УГИБДД УМВД по Кировской области
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Пятница на нынешней неделе для автомобилистов не должна стать сюрпризом. На час в центре города перекроют улицу Московскую.
С 11.00 до 12.00 будет перекрыто движение от улицы Ленина до улицы Карла Маркса. Причина – шествие коммунистов, приуроченное к годовщине Великой Октябрьской революции 1917 года.
ВАЖНО
С 6 до 12 часов будет запрещена стоянка транспорта на улице Московской от Ленина до Карла Маркса и на парковке между домом №36 по ул. Московской и сквером на Театральной площади.
ИСТОЧНИК KP.RU