Метеопредупреждение от МЧС: 4 ноября в Кирове ожидается мокрый снег и сильный ветер

3 Нояб. 20:59 2019-11-03T20:59:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 4 ноября, погода преподнесет «сюрприз» кировчанам. Синоптики предсказывают ухудшение погоды.

- По информации Кировского ЦГМС, по области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, - сообщает ГУ МЧС России по Кировской области.

Кроме этого, усилится ветер. Его порывы будут достигать 20 метров в секунду.

Температура воздуха, к слову, будет не очень низкой. Утром столбик термометра не опустится ниже -4, днем остановится на отметке -6, а к вечеру вернется на уровень -4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU