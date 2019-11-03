Метеопредупреждение от МЧС: 4 ноября в Кирове ожидается мокрый снег и сильный ветер
Погода может повысить аварийность на дорогах
Выпадение осадков ожидается по всему регионуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В понедельник, 4 ноября, погода преподнесет «сюрприз» кировчанам. Синоптики предсказывают ухудшение погоды.
- По информации Кировского ЦГМС, по области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, - сообщает ГУ МЧС России по Кировской области.
Кроме этого, усилится ветер. Его порывы будут достигать 20 метров в секунду.
Температура воздуха, к слову, будет не очень низкой. Утром столбик термометра не опустится ниже -4, днем остановится на отметке -6, а к вечеру вернется на уровень -4 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU