2019-11-03T19:04:21+03:00
Политика

«Сколько же радости приносит общение со зрителями»: певица Валерия поделилась впечатлениями от выступления в Кирове

Звезда призналась в любви поклонникам
Евгений ДЕМИХОВ
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После концерта звезда выглядела уставшей, но счастливой. Фото: www.instagram.com/valeriya/После концерта звезда выглядела уставшей, но счастливой. Фото: www.instagram.com/valeriya/
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1 ноября в Кирове прошел концерт популярной певицы Валерии. Следующим городом в программе стал Ижевск. Между перелетами звезда успела выложить фотографию в инстаграм.

- Еще одна бессонная ночь - переезд из Кирова в Ижевск, - подписала снимок Валерия. - Сегодня десятый концерт тура. Сколько же радости мне приносит общение со зрителем! Спасибо, мои дорогие, за щедрость ваших эмоций, за вашу любовь. Знайте - она взаимна.

Ранее звезда писала в соцсетях о том, что предпочитает переезжать между городами ночью - чтобы успеть поспать несколько часов, а на следующий день заниматься подготовкой к выступлению.

Несмотря на трудности пути певица, приехав в Ижевск, отправилась в спортзал. Фото: instagram.com/borisizh/

Несмотря на трудности пути певица, приехав в Ижевск, отправилась в спортзал. Фото: instagram.com/borisizh/

Вот и на этот раз, уехав из Кирова и прибыв в Ижевск, певица не стала отдыхать, а сразу же пошла в тренажерный зал вместе с продюсером Иосифом Пригожиным и организатором концертов в столице Удмуртии Борисом Рубиновским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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