Переживший две аварии 6-летний мальчик находится в больнице в удовлетворительном состоянии

3 Нояб. 16:11 2019-11-03T18:42:47+03:00

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В министерстве здравоохранения Кировской области рассказали о здоровье малыша. Напомним, шестилетний ребенок попал сразу в две аварии за день. Первая произошла в Мурашинском районе, где погибли родители мальчика. Ребенка на машине скорой помощи отправили в Киров. На въезде в город произошло второе ДТП. На этот раз обошлось без человеческих жертв.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав, состояние ребенка удовлетворительное, он находится в обычной палате.

ИСТОЧНИК KP.RU