В Кирове над депутатом, севшим пьяным за руль, пройдет суд

2 Нояб. 20:33 2019-11-02T20:33:20+03:00

Народный избранник на месте признал, что употреблял спиртное. Фото: vk.com/kirovmp

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8 ноября в судебном участке № 79 Ленинского районного суда города Кирова пройдет судебное заседание в отношении Георгия Лугинина. Его обвиняют в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Предыдущие заседание должно было состояться 22 октября, однако судья перенесла его.

Напомним, депутата регионального Заксобрания задержали сотрудники ГИБДД. Алкотестер показал превышение промилле. Мужчина признался, что выпил перед поездкой «всего лишь полбанки пива».

ИСТОЧНИК KP.RU