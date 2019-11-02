2019-11-02T17:51:36+03:00
Общество

Глава Кирова проверила работу спортшколы «Союз»

Спортивный комплекс продолжает развиваться
Николай Хмелев
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Фото: Кировская городская ДумаФото: Кировская городская Дума
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Елена Ковалева совместно с депутатами посетила спортшколу «Союз». Как и ранее, там проходят бесплатные занятия для воспитанников с 8.00 до 20.00 часов. После них до полуночи проводятся платные занятия. В школе тренируются порядка 800 человек.

- Мы крайне заинтересованы в дальнейшем развитии спортивной школы, - подчеркнула глава города Кирова Елена Ковалева, - так как здесь дети и молодежь приобщаются к здоровому образу жизни, становятся более выносливыми. Поэтому один из приоритетов городской власти - всяческая поддержка таких учреждений.

Директор спортивной школы «Союз» Михаил Шевелев рассказал о том, что уже было сделано: проведен ремонт раздевалок, зала для разминок, заменено освещение. Кроме того, приобретен второй заливочный автомобиль. Руководство наметило и дальнейшие шаги развития. В четырех помещениях, где ранее располагалась холодильная установка, планируется оборудовать раздевалки с душевыми комнатами и санузлом. Частично благоустройство уже сделано. Осталось только подвести коммуникации. Также в планах у директора спортивной школы установить многофункциональную хоккейную коробку на том месте, где ранее был снесен аварийный дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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