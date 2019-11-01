2019-11-01T17:56:55+03:00
Общество

Государство выделит на организацию IV Международного фестиваля шляп в Вятских Полянах 400 тысяч рублей

Средства пойдут на покупку музыкального оборудования и благоустройство территории
Анна КРЮКОВА
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Год за годом в празднике принимают участие десятки тысяч отдыхающихГод за годом в празднике принимают участие десятки тысяч отдыхающихФото: Анна КРЮКОВА
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Предпринимателям из Вятских Полян помогут организовать Международный фестиваль шляп. В следующем году мероприятие пройдет при поддержке Фонда президентских грантов. На реализацию проекта государство планирует выделить около 400 тысяч рублей. Об этом «Комсомолке» сообщили организаторы фестиваля.

По словам бизнесменов, 400 тысяч рублей - лишь небольшая часть от общей суммы расходов. Однако предприниматели рады, что их наконец-то заметили.

- Мы участвовали в конкурсах и побеждали в них неоднократно, но в качестве «дивидендов» получали только популярность, - отмечают «безумные шляпники» Олег Уваров и Валерий Смолюк. - Кстати, она нам нужна не меньше. Для нашей компании фестиваль еще долгие годы будет оставаться проектом нерентабельным, поэтому пока главным критерием оценки нашей работы будут отзывы и эмоции людей.

Полученные средства планируют потратить на приобретение музыкального оборудования, благоустройство территории и организацию мастер-классов. Напомним, что Международный фестиваль шляп состоится 8-9 августа 2020 года в Вятских Полянах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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