В Кировских детсадах проверят системы безопасности после трагедии в Нарьян-Маре

СЕГОДНЯ 16:14 2019-11-01T22:28:50+03:00

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Жестокое убийство шестилетнего ребенка в одном из детских садов Нарьян-Мара всполошило всю страну. Ужасающий случай заставил многие дошкольные учреждения скептически взглянуть на свои системы безопасности.

В связи с этим инцидентом сити-менеджер Илья Шульгин поручил департаменту образования Кирова проверить детские дошкольные учреждения. Обратят внимание на состояние систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, домофонов, дверных замков и даже состояние ограждений.

- Произошедшее - это запредельный случай, и он свидетельствует о том, что в системе безопасности в детских учреждениях есть прорехи. И не только, конечно, в Нарьян-Маре, - отметил глава администрации города Кирова. - Слишком часто «виновником» оказывается человеческий фактор, пресловутый «авось». Поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы соблюдение требований в вопросах обеспечения безопасности детей довести до автоматизма.

Кроме того, сотрудникам детских садов напомнят о бдительности, а также проведут с ними дополнительные инструктажи и тренировки. К особенно тщательным проверкам будут привлекать вахтеров и дежурных. С них спросят за действия при пропуске посетителей в здания.

ИСТОЧНИК KP.RU