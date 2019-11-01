2019-11-01T22:28:50+03:00
Общество

В Кировских детсадах проверят системы безопасности после трагедии в Нарьян-Маре

Для персонала дошкольных учреждений проведут тренировки и инструктажи
Евгений ДЕМИХОВ
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Системы безопасности пройдут проверку во всех детских садах без исключения. Фото: администрация города КироваСистемы безопасности пройдут проверку во всех детских садах без исключения. Фото: администрация города Кирова
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Жестокое убийство шестилетнего ребенка в одном из детских садов Нарьян-Мара всполошило всю страну. Ужасающий случай заставил многие дошкольные учреждения скептически взглянуть на свои системы безопасности.

В связи с этим инцидентом сити-менеджер Илья Шульгин поручил департаменту образования Кирова проверить детские дошкольные учреждения. Обратят внимание на состояние систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, домофонов, дверных замков и даже состояние ограждений.

- Произошедшее - это запредельный случай, и он свидетельствует о том, что в системе безопасности в детских учреждениях есть прорехи. И не только, конечно, в Нарьян-Маре, - отметил глава администрации города Кирова. - Слишком часто «виновником» оказывается человеческий фактор, пресловутый «авось». Поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы соблюдение требований в вопросах обеспечения безопасности детей довести до автоматизма.

Кроме того, сотрудникам детских садов напомнят о бдительности, а также проведут с ними дополнительные инструктажи и тренировки. К особенно тщательным проверкам будут привлекать вахтеров и дежурных. С них спросят за действия при пропуске посетителей в здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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