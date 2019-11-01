2019-11-01T16:02:37+03:00
Общество

В Кирове во второй раз проходит урбанистический форум

Мария ПЕТРОВА
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Фото: duma.mo-kirov.ruФото: duma.mo-kirov.ru
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Зрителями и участниками II КИРОВ URBAN ФОРУМ стали уже более 700 человек. В текущем году мероприятие проходит в Детском космическом центре и посвящено теме «городского здоровья». В открытии форума приняла участие глава Кирова Елена Ковалева.

Мэр города отметила, что организация городского пространства ежедневно влияет на самочувствие, настроение и мировоззрение людей. И Киров является широким полем деятельности для лучших урбанистических практик.

Сегодня со стороны общества существует запрос на создание условий для здорового образа жизни, - отметила Елена Ковалева. - Следовательно, в городе должны появляться объекты для занятия физкультурой и спортом, полноценного активного отдыха, парки и скверы. При этом необходимо органично вписать их в существующую городскую среду.

Напомним, что в 2018 году итогам форума был разработан дизайн-код улицы Ленина, сформировано задание на обустройство оврагов Засора и состоялись конкурсы проектов по созданию парка на берегу Люльченки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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