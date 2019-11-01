В Кирове за сутки выпало 22 сантиметра снега
За 24 часа в городе выпало 19 миллиметров осадков. Высота снежного покрова составила 22 сантиметра.
- Для октября рекордом считается отметка 24 сантиметра, - рассказали в группе «Любительская Метеорология в Кирове». - Это оказалось больше, чем было в расчетах четырех основных прогностических моделей погоды.
Обилием снега погода обязана нестабильному циклону. Его появление было предсказано за неделю. Правда, спрогнозировать траекторию движения и количество осадков не получилось - уж слишком изменчивыми были проявления этого природного явления.
Пять лет назад уже случалось подобное. Тогда активные снегопады во второй половине октября намели всего лишь 18 сантиметров снега.
ИСТОЧНИК KP.RU