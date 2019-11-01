2019-11-01T15:14:37+03:00
Происшествия

В Кирове за сутки выпало 22 сантиметра снега

Снегопад с 30 на 31 октября был одним из самых сильных за прошедшие пять лет
Евгений ДЕМИХОВ
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Город накрыло снегом за считанные часы. Фото: Екатерина ПЛОТНИКОВАГород накрыло снегом за считанные часы. Фото: Екатерина ПЛОТНИКОВА
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За 24 часа в городе выпало 19 миллиметров осадков. Высота снежного покрова составила 22 сантиметра.

- Для октября рекордом считается отметка 24 сантиметра, - рассказали в группе «Любительская Метеорология в Кирове». - Это оказалось больше, чем было в расчетах четырех основных прогностических моделей погоды.

Обилием снега погода обязана нестабильному циклону. Его появление было предсказано за неделю. Правда, спрогнозировать траекторию движения и количество осадков не получилось - уж слишком изменчивыми были проявления этого природного явления.

Пять лет назад уже случалось подобное. Тогда активные снегопады во второй половине октября намели всего лишь 18 сантиметров снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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