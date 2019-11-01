В Кировской области установят бюсты героев-десантников шестой роты

СЕГОДНЯ 15:05 2019-11-01T15:05:57+03:00

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Сейчас идет процесс изготовления бюстов молодых кировчан-десантников, погибших во время боя (29 февраля по 1 марта 2000 года) во время второй чеченской кампании.

1. Бюст Алексея Некрасова появится в Кирово-Чепецке у Центра образования, названного в честь героя.

2. Монумент Романа Ердякова установят у средней общеобразовательной школы № 54 в Кирове, где учился наш земляк.

3. Бюст Василия Сокованова установят у школы города Орлова.

4. Бюст Денису Белых установят у школы, где он учился в городе Котельниче.

Нынешним летом Губернатор Кировской области Игорь Васильев встречался с родителями ребят, погибших при выходе из окружения. Тогда же было озвучено, что память о героях, награжденных посмертно «Орденом Мужества», будет увековечена. Был объявлен сбор средств из внебюджетных источников.

- В соответствии с указом президента Владимира Путина в 2020 году в России запланированы мероприятия, посвященные подвигу десантников, погибших в Чечне в 2000 году, - прокомментировал вице-губернатор Андрей Плитко. - Уже в текущем году в регионе проходят памятные мероприятия.

НАПОМНИМ

В ходе боя в Чечне, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта 2000 года, бойцы 6-й роты выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тыс. человек. Тогда погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Среди них были кировчане Алексей Некрасов, Денис Белых, Василий Сокованов, Роман Ердяков. Все они награждены Орденом Мужества посмертно. Уцелеть удалось только шестерым бойцам, среди которых кировчанин Роман Христолюбов. События легли в основу легендарного фильма «9 рота».

ОФИЦИАЛЬНО

Заседание общественного совета под председательством члена Общественной палаты региона Сергея Улитина состоялось при администрации губернатора и правительства Кировской области. В заседании принял участие руководитель администрации губернатора и правительства Кировской области Сергей Киселев. В рамках заседания были рассмотрены результаты взаимодействия регионального правительства с правоохранительными органами, военными комиссариатами и военнослужащими.

В ходе заседании общественного совета обсуждались вопросы реализации проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества», а также мероприятий по увековечиванию памяти погибших военнослужащих 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

ИСТОЧНИК KP.RU