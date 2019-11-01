Кировчанин разбил боковое стекло «Кадиллака» и украл из него деньги

СЕГОДНЯ 12:15 2019-11-01T12:15:36+03:00

За это и еще одно аналогичное преступление он отправится в колонию строгого режима

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Житель Кирова признан виновным в краже с причинением значительного ущерба. За что проведет ближайший год и восемь месяцев в колонии строгого режима. Выяснилось, что в августе 2019 года в деревне Боровые под Кировом он обокрал две иномарки. Начал мужчина с «Hyundai Solaris», у которого разбил заднее правое стекло и через него вытащил две сумки, мобильный телефон, портмоне и деньги общей стоимостью 13,1 тысяч рублей.

- Затем он разбил стекло передней правой двери автомобиля «Кадиллак», похитив из салона портмоне с денежными средствами на общую сумму 14073 рубля, и скрылся с места преступления, - рассказали в прокуратуре Октябрьского района города Кирова.

Местный житель заметил похитителя и рассказал о нем полиции. Мужчину быстро нашли и задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU