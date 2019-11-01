Кировчанин разбил боковое стекло «Кадиллака» и украл из него деньги
Житель Кирова признан виновным в краже с причинением значительного ущерба. За что проведет ближайший год и восемь месяцев в колонии строгого режима. Выяснилось, что в августе 2019 года в деревне Боровые под Кировом он обокрал две иномарки. Начал мужчина с «Hyundai Solaris», у которого разбил заднее правое стекло и через него вытащил две сумки, мобильный телефон, портмоне и деньги общей стоимостью 13,1 тысяч рублей.
- Затем он разбил стекло передней правой двери автомобиля «Кадиллак», похитив из салона портмоне с денежными средствами на общую сумму 14073 рубля, и скрылся с места преступления, - рассказали в прокуратуре Октябрьского района города Кирова.
Местный житель заметил похитителя и рассказал о нем полиции. Мужчину быстро нашли и задержали.
ИСТОЧНИК KP.RU