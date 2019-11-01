В Кирове уничтожили тонну нектаринов зараженных трипсом

СЕГОДНЯ 11:06 2019-11-01T11:06:45+03:00

В Кирове уничтожили более тонны нектаринов из Ирана. Фото: rshn43.ru

Опасные фрукты завезли к нам из Ирана

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В среду, 30 октября, сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили в Кирове опасные нектарины. Фрукты оказались заражены трипсом. Продукцию к нам завезли из Ирана.

В итоге, все фрукты, а именно 1,22 тонны пришлось уничтожить. Нектарины вместе с деревянной тарой раздавили и вывезли на полигон ТБО.

Трипсы - это опасные насекомые. Они поражают различные виды растения, в том числе и плодовые, и сельскохозяйственные, и декоративные культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU