В Кирове уничтожили тонну нектаринов зараженных трипсом
Опасные фрукты завезли к нам из Ирана
В Кирове уничтожили более тонны нектаринов из Ирана. Фото: rshn43.ru
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В среду, 30 октября, сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили в Кирове опасные нектарины. Фрукты оказались заражены трипсом. Продукцию к нам завезли из Ирана.
В итоге, все фрукты, а именно 1,22 тонны пришлось уничтожить. Нектарины вместе с деревянной тарой раздавили и вывезли на полигон ТБО.
Трипсы - это опасные насекомые. Они поражают различные виды растения, в том числе и плодовые, и сельскохозяйственные, и декоративные культуры.
ИСТОЧНИК KP.RU