В Кирове мужчина упал под троллейбус на остановке

СЕГОДНЯ 10:34 2019-11-01T10:34:59+03:00

Мужчина попал под колесо троллейбуса на остановке на улице Комсомольской вблизи дома № 13. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

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В четверг, 31 октября, 41-летний кировчанин попал под колеса общественного транспорта. Около 14.50 часов троллейбус ЗИУ отъезжающий от остановки наехал на мужчину. Пострадавший находился у остановочного павильона, он поскользнулся и упал под технику.

- За рулем троллейбуса находился 51-летний водитель, - уточнили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - В результате происшествия 41-летний мужчина получил травмы. Не госпитализирован.

Как выяснилось, у пострадавшего перелом ноги. Она попала под заднее колесо, когда троллейбус начал движение.

ИСТОЧНИК KP.RU