В Кирове мужчина упал под троллейбус на остановке
Инцидент произошел на улице Комсомольской
Мужчина попал под колесо троллейбуса на остановке на улице Комсомольской вблизи дома № 13. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
Изменить размер текста:
В четверг, 31 октября, 41-летний кировчанин попал под колеса общественного транспорта. Около 14.50 часов троллейбус ЗИУ отъезжающий от остановки наехал на мужчину. Пострадавший находился у остановочного павильона, он поскользнулся и упал под технику.
- За рулем троллейбуса находился 51-летний водитель, - уточнили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - В результате происшествия 41-летний мужчина получил травмы. Не госпитализирован.
Как выяснилось, у пострадавшего перелом ноги. Она попала под заднее колесо, когда троллейбус начал движение.
ИСТОЧНИК KP.RU