2019-11-01T10:33:44+03:00
Общество

У водителей просят помощи: в Кировской области пропала 83-летняя пенсионерка

В последний раз женщину видели 30 октября
Анна КРЮКОВА
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Женщине нужна медицинская помощь. Фото: vk.com/lizaalert_kirovЖенщине нужна медицинская помощь. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о новой пропавшей. С 30 октября ничего не известно о местонахождении 83-летней Валентины Кривошеиной. Активисты обращаются за помощью к водителям, которые в период с 30 по 31 октября проезжали по трассе Уржум - Русский Турек.

- Если вы видели Кривошеину В.И. или кого-то похожего на нее, сообщите пожалуйста инфоргу поиска или по тел горячей линии: 8-800-700-54-52, - отмечают волонтеры.

Приметы пропавшей: рост 166 см, плотного телосложения, волосы седые короткие. Валентина Ивановна была одета в бордовую толстовку на замке с рисунком с оленями, красный свитер, красную футболку, вязаную шапку, черные трико и галоши. Также уточняется, что женщина нуждается в медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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