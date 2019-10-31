Более двух сотен площадок: кировчан приглашают принять участие в «Ночи искусств»

СЕГОДНЯ 18:23 2019-10-31T18:25:00+03:00

Жителей и гостей области будут ждать в театрах, музеях, библиотеках и домах культуры

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Уже в это воскресенье, горожане смогут стать участниками Всероссийской акции «Ночь искусств». Мероприятие пройдет сразу на 281 площадке. Среди них и театры, и музеи, и библиотеки, и дома культуры. Об этом в четверг, 31 октября, сообщили на пресс-конференции в региональном правительстве.

Как отметила министр культуры Кировской области Татьяна Мазур, множество мероприятий «Ночи искусств» будут связаны с Годом Театра в России. Так, в выставочном зале Вятского художественного музея им. Васнецовых, пройдут мастер-классы портрета. Во время мероприятий актеры Кировского драмтеатра расскажут о своем творчестве и выступят в качестве «натурных образов».

Также о запланированных в рамках акции мероприятиях рассказал и директор Драматического театра Андрей Скальный.

- Театр должен выходить из своих стен, поэтому в текущем году нашим генеральным партнером проведения «Ночи искусств» станет Вятский государственный университет, - отметил Андрей Борисович. - Мы поступим необычным образом. Одно действие спектакля сыграем на сцене театра, затем переместимся в Инженериум, где продолжим историю. Также на площадке пройдут громкие читки, встречи с актерами и мастер-классы.

Кроме того, Андрей Скальный отметил, что 4 ноября исполняется 80 лет зданию Драматического театра. В честь этого события в фойе театра будет работать выставка архивных документов.

По традиции, принимать гостей будет и библиотека им. Герцена. Для посетителей будет организована музыкальная программа, творческие встречи, литературные викторины, ретро-гостиная «Слушая заново» и многое другое. Увидеть полную программу мероприятий можно на сайте министерства культуры Кировской области.

Напомним, что впервые «Ночь искусств» прошла в Москве и Санкт-Петербурге в 2013 году. Кировская область присоединилась к акции в 2014 году.

ИСТОЧНИК KP.RU