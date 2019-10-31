2019-10-31T16:33:04+03:00
Происшествия

Ограбление века: сотрудник завода планировал кражу товара на полтора миллиона

Довести преступление до конца работник не успел
Анастасия РОМАНОВА
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Общая сумма, на которую грабитель собирался вынести товар - полтора миллиона рублейОбщая сумма, на которую грабитель собирался вынести товар - полтора миллиона рублейФото: Валерий РОМАНОВ
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На днях в Кирово-Чепецкий межмуниципальный отдел МВД России обратились представители одного из предприятий: служба безопасности завода выявила, что один из работников вынес из цеха и спрятал в одном из кабинетов порошковый ускоритель, который используется для смазки спортивных лыж, чтобы позже вынести его с территории. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили подозреваемого работника. Выяснилось, что общий вес похищенного товара был немалым — более 38 килограммов. Если бы преступление было доведено до конца, предприятие пострадало бы на внушительную сумму в полтора миллиона рублей.

Подозреваемого полицейские доставили в отдел, где он дал признательные показания. С его слов, данный порошок он планировал продавать спортсменам-лыжникам. Было возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ «Приготовление к краже в особо крупном размере», преступнику может грозить лишение свободы сроком до десяти лет. На данный момент ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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