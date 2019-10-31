2019-10-31T16:29:55+03:00
Происшествия

В Кирове ищут водителя, сбившего амстафа

Пока заявлении в полицию хозяйка собаки не написала, но есть свидетели и отпавший госномер
Алена ЗАЙЦЕВА
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Амстаф после ДТП не выжил. Фото: Владислав ДЕНЕГОАмстаф после ДТП не выжил. Фото: Владислав ДЕНЕГО
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- Автовладелец с госномером, совершивший ДТП наезд на амстафа и уехавший с места аварии, прошу немедленно вернуться и оказать помощь, - написал кировчанин Владислав Денего. - Ибо не дело так себя вести по отношению к животному. Госномер у меня. ДТП произошло на улице Пионерская. Собаке плохо.

Авария на улице Пионерская произошла примерно в 9 утра. Водитель легковушки (к сожалению, очевидцы не успели запомнить марку и цвет) сбил перебегавшего дорогу амстафа и уехал. Собака осталась лежать на дороге. Две проходивших мимо женщины перенесли собаку к подъезду, а потом помогли занести в подъезд. Владислав Денего пытался оказать собаке помощь и увезти в ветеринарную клинику, но собака не выжила.

Сейчас ее забрала хозяйка (собака была на самовыгуле).

Свидетели, откликнувшиеся на беду, говорят, что написали заявление в полицию, чтобы найти машину, сбившую животное.

У свидетелей ДТП есть госномер сбившей собаку машины. Владислав ДЕНЕГО

У свидетелей ДТП есть госномер сбившей собаку машины. Владислав ДЕНЕГО

КОММЕНТАРИЙ ГИБДД

- Хозяевам или свидетелям нужно обратиться в дежурную часть полиции, - прокомментировали нам в ведомстве. – Далее будет проведена проверка.

Обычно при расследовании таких дел проверяют камеры видеонаблюдения рядом с территорией, где произошло ДТП, опрашивают свидетелей, также будет установлен владелец, потерявший номер автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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