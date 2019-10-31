День жестянщика: на дорогах Кирова произошло более полусотни аварий

СЕГОДНЯ 12:43 2019-10-31T16:05:23+03:00

День перехода из осени в зиму спровоцировал массу ДТП в области. Фото: УГИБДД УМВД по Кировской области

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Среда благодаря неожиданному снегопаду оказалась «урожайным» днем - увы, не в лучшем смысле этого слова: как сообщает ГИБДД Кировской области, за 30 октября в Кирове произошло целых 69 автомобильных аварий, в которых пострадали трое человек, в том числе один ребенок. Самая распространенная причина аварий – водители не справились с управлением, так как многие не успели поменять резину. Так, в 16 часов в Слободском районе на 28-ом км автодороги Слободской – Нагорск, по предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля «Тойота Эстима» не справился с управлением и съехал в кювет. В результате происшествия 11-летний мальчик-пассажир получил травмы, ребенка пришлось отвезти в больницу.

Госавтоинспекция Кировской области рекомендует водителям быть предельно внимательными в сложных погодных условиях. В целях безопасности на колесах транспортных средств должна стоять зимняя резина.

ИСТОЧНИК KP.RU