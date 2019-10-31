2019-10-31T11:00:53+03:00
Происшествия

Грабитель, убивший женщину на Сутырина, на 14 лет сел в тюрьму

Отбывать наказание преступник будет в колонии строго режима
Алена ЗАЙЦЕВА
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14 лет проведет убийца в колонии строго режима14 лет проведет убийца в колонии строго режимаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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После вынесения приговора 36-летний кировчанин подавал апелляцию – слишком суровым показался ему вердикт судей. 14 лет колонии строго режима получил он за убийство женщины в подъезде.

Само преступление произошло 25 января. Женщина возвращалась домой в ночь с пятницы на субботу. И в подъезде на улице Сутырина, 5 на нее напал мужчина. Он несколько раз ударил ее по голове и телу. Бил руками и ногами, пока женщина не потеряла сознание. Дальше он вытащил деньги из ее кошелька, снял все ювелирные украшения, забрал телефон. Цена награбленного – 40 тысяч рублей.

«Скорую» вызвали соседи. Но спасти кировчанку не удалось – от полученных травм женщина скончалась. Грабителя и убийцу задержали. До суда он просидел в СИЗО. А теперь отправится в колонию.

- Его признали виновным по трем статьям: «Кража», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», «Разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья», - комментируют в прокуратуре Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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