Заместителем сити-менеджера в Кирове станет директор Центрального рынка
Теперь заместителем главы администрации станет директор Центрального рынка Аслан Рзаев. Его кандидатуру одобрили сегодня, 30 октября, на заседании кировской гордумы.
По словам сити-менеджера Ильи Шульгина, Аслан Рзаев качественно выполнял обязанности директора рынка. Так, за год показатели прибыльности под его руководством выросли в три раза. В городской бюджет поступили 16,8 млн рублей.
СПРАВКА «КП»
Аслан Рзаев обучался в Академию труда и социальных отношений в Москве по специальности «юриспруденция». С 2009 по 2013 год руководил организациями по социальной реабилитации инвалидов. С 2014 года работал в сфере управления недвижимым имуществом, юриспруденцией.
ИСТОЧНИК KP.RU