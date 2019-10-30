2019-10-30T18:41:17+03:00
Общество

Заместителем сити-менеджера в Кирове станет директор Центрального рынка

Кандидатуру Аслана Рзаева одобрили депутаты гордумы
Анна КРЮКОВА
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Аслан Рзаев будет курировать сферу инвестиций и муниципального имущества. Фото: admkirov.ruАслан Рзаев будет курировать сферу инвестиций и муниципального имущества. Фото: admkirov.ru
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Теперь заместителем главы администрации станет директор Центрального рынка Аслан Рзаев. Его кандидатуру одобрили сегодня, 30 октября, на заседании кировской гордумы.

По словам сити-менеджера Ильи Шульгина, Аслан Рзаев качественно выполнял обязанности директора рынка. Так, за год показатели прибыльности под его руководством выросли в три раза. В городской бюджет поступили 16,8 млн рублей.

СПРАВКА «КП»

Аслан Рзаев обучался в Академию труда и социальных отношений в Москве по специальности «юриспруденция». С 2009 по 2013 год руководил организациями по социальной реабилитации инвалидов. С 2014 года работал в сфере управления недвижимым имуществом, юриспруденцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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