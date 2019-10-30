Водитель микроавтобуса, устроивший ДТП под Нолинском, выполнял перевозки нелегально

СЕГОДНЯ 16:20 2019-10-30T16:20:15+03:00

Водитель, которого обвиняют в смертельном ДТП, не имел лицензии на перевозку пассажиров. Фото: Татьяна ПЕРЕСКОКОВА

Разрешения на осуществление перевозки пассажиров у мужчины не имелось

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47-летний водитель микроавтобуса «Форд Транзит», устроивший 26 октября ДТП со смертельным исходом под Нолинском, осуществлял перевозки пассажиров по маршруту Киров-Вятские Поляны, но соответствующего разрешения у него не имелось. Министерство транспорта Кировской области сообщает, что на данное транспортное средство разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кировской области не выдавалось.

Напомним, в ДТП пострадало восемь человек, четверо скончалось. Водитель на данный момент находится в изоляторе.

В связи с данным происшествием ГИБДД Кировской области с 30 октября начинает проверку пассажирского транспорта. Совместно с заинтересованными службами и ведомствами полицейские проверят соблюдение правил перевозки пассажиров автобусами и легковыми такси, в том числе законность их деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU