Кировчанка, пострадавшая от падения ледяной глыбы в феврале, скончалась

СЕГОДНЯ 13:16 2019-10-30T15:26:57+03:00

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27 октября скончалась кировчанка, на которую упала ледяная глыба. Информацию «Комсомолке» подтвердили в СУ СКР по Кировской области.

Напомним, инцидент произошел 21 февраля текущего года - на 60-летнюю пенсионерку с крыши дома по адресу Дерендяева, 8 упала огромная сосулька. В последние дни жизни женщина находилась в коме.

Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел еще расследуют уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ответчиком выступит управляющая компания.

ИСТОЧНИК KP.RU