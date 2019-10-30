Расследование завершено: уголовное дело «Электронного проездного» ушло в суд

СЕГОДНЯ 11:48 2019-10-30T15:22:50+03:00

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В суд ушло уголовное дело по факту хищения 35 миллионов рублей, принадлежащих ООО «Электронный проездной». Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Кировской области.

Обвиняемые с 2012 по 2013 год присваивали себе деньги, которые были предусмотрены для разработки программы «Мама, я пришел». Вот только оказалось, что этот проект уже был создан и внедрен другой компанией. Полученные деньги участники преступления легализовали и распределили.

Сейчас мужчин обвиняют по статье УК РФ «Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Участники преступления свою вину признали и подробно рассказали обо всех обстоятельствах дела.

ИСТОЧНИК KP.RU