Бранилась и применяла силу к детям: из детского сада № 67 уволили воспитателя
В Кирове уволили одну из воспитательниц детского сада № 67. В соцсетях на даму жаловались из-за того, что она кричит на детей, бранится и даже может применить физические наказания. На сообщение отреагировал департамент образования города и провел проверку.
В результате все вышеперечисленные факты подтвердились. Женщину уволили. Кроме того, во время проверки выяснилось, что «контроль за педагогическим процессом старшим воспитателем и педагогом-психологом осуществлялся формально». По информации пресс-службы администрации города, обоих сотрудников привлекли за это к дисциплинарной ответственности.
Сейчас в детском саду устраняются все нарушения. Кроме того, в дошкольном учреждении проверку начал уже Следком Кировской области.
ИСТОЧНИК KP.RU