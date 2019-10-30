2019-10-30T15:15:18+03:00
Общество

Бранилась и применяла силу к детям: из детского сада № 67 уволили воспитателя

В дошкольном учреждении провели проверку
Анна КРЮКОВА
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Сейчас в учреждении устраняют нарушенияСейчас в учреждении устраняют нарушенияФото: Мария ЛЕНЦ
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В Кирове уволили одну из воспитательниц детского сада № 67. В соцсетях на даму жаловались из-за того, что она кричит на детей, бранится и даже может применить физические наказания. На сообщение отреагировал департамент образования города и провел проверку.

В результате все вышеперечисленные факты подтвердились. Женщину уволили. Кроме того, во время проверки выяснилось, что «контроль за педагогическим процессом старшим воспитателем и педагогом-психологом осуществлялся формально». По информации пресс-службы администрации города, обоих сотрудников привлекли за это к дисциплинарной ответственности.

Сейчас в детском саду устраняются все нарушения. Кроме того, в дошкольном учреждении проверку начал уже Следком Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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