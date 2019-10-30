2019-10-30T15:06:47+03:00
Происшествия

Сугробы высотой десять сантиметров: Киров может завалить снегом

На город надвигается циклон
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
В Кирове ожидается метель и снегопад. Фото: pixabay.comВ Кирове ожидается метель и снегопад. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Кировчан предупреждают, что в ближайшее время в городе может выпасть снег. По информации группы «Любительская метеорология в Кирове», причина - в циклоне, который надвигается на регион со стороны Балтийского моря. Он принесет снегопад и метель.

- На западе области вполне могут сформироваться 20-сантиметровые сугробы, - уточнили в сообществе. - В Кирове высота снега составит около десяти сантиметров.

Напомним, что в северных районах Кировской области снег уже выпал. Так, в поселке Яхреньга высота снежного покрова достигла 15 сантиметров. Зима наступила на севере региона 28 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24