Сугробы высотой десять сантиметров: Киров может завалить снегом

СЕГОДНЯ 10:53 2019-10-30T15:06:47+03:00

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Кировчан предупреждают, что в ближайшее время в городе может выпасть снег. По информации группы «Любительская метеорология в Кирове», причина - в циклоне, который надвигается на регион со стороны Балтийского моря. Он принесет снегопад и метель.

- На западе области вполне могут сформироваться 20-сантиметровые сугробы, - уточнили в сообществе. - В Кирове высота снега составит около десяти сантиметров.

Напомним, что в северных районах Кировской области снег уже выпал. Так, в поселке Яхреньга высота снежного покрова достигла 15 сантиметров. Зима наступила на севере региона 28 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU