2019-10-30T10:28:14+03:00
Происшествия

Гражданина Узбекистана осудят за убийство и поджог в Котельниче

ЧП произошло 10 июля
Анна КРЮКОВА
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Молодой человек решил поджечь квартиру, чтобы скрыть следы преступления. Фото: prokuratura-kirov.ruМолодой человек решил поджечь квартиру, чтобы скрыть следы преступления. Фото: prokuratura-kirov.ru
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В Котельниче будут судить 22-летнего гражданина Республики Узбекистан. Молодого человека обвиняют по статьям УК РФ «Убийство» и «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога». Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Трагедия произошла в июле. Фото: prokuratura-kirov.ru

Трагедия произошла в июле. Фото: prokuratura-kirov.ru

Трагедия произошла 10 июля текущего года. Обвиняемый выпивал вместе с потерпевшим в квартире жилого дома по улице Степана Разина, 36 в Котельниче. Мужчины поссорились. Тогда молодой человек несколько раз ударил своего приятеля топором по голове. От полученных травм потерпевший скончался.

От действий обвиняемого пострадали жители восьми квартир. Фото: prokuratura-kirov.ru

От действий обвиняемого пострадали жители восьми квартир. Фото: prokuratura-kirov.ru

Чтобы скрыть следы преступления, житель Узбекистана решил поджечь квартиру. Из-за его действий загорелся весь восьмиквартирный жилой дом. В итоге, собственникам квартир причинили ущерб на сумму более 1,4 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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