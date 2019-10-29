Жителям Кировской области предлагают принять участие в «Большом этнографическом диктанте»

29 Окт. 20:48 2019-10-29T20:56:16+03:00

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Жители региона могут присоединиться к «Большому этнографическому диктанту». Мероприятие состоится 1 ноября и будет посвящено Дню народного единства. Стартует акция в пятницу, 1 ноября в 11.00. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Диктант будет состоять из 30 вопросов. На его написание участникам отведут 45 минут. Максимальная сумма баллов, которую можно набрать за выполнение всех заданий - 100. Участникам акции могут стать как жители России, так и зарубежных стран в любом возрасте. Главное условие - владение русским языком.

- Такие проекты, как Большой этнографический диктант, необходимы для сохранения этнокультурной самобытности народов России и укрепления межнационального мира и согласия в стране, - отметил вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко. - Подобные акции исключительно важны для многонациональных регионов, таких как Кировская область. В нашем регионе, напомню, проживают представители более 100 различных национальностей.

В Кирове мероприятие состоится на площадках:

1. Институт развития образования Кировской области (ул. Р. Ердякова, д. 23/2, каб. 417);

2. Кировская областная научная библиотека им. А. И. Герцена (ул. Герцена, д. 50);

3. КОГАУ «Дом дружбы народов» (Октябрьский проспект, д. 31).

Также с 1 по 4 ноября можно будет пройти и онлайн-тестирование на сайте «Большого этнографического диктанта». Правильные ответы на задания будут опубликованы там 10 ноября. Посмотреть индивидуальные результаты можно будет 12 декабря.

СПРАВКА «КП»

Напомним, что акция проводится в нашей стране уже в четвертый раз. В Кировской области мероприятие организуют при поддержке региональных министерств внутренней политики, образования и культуры. Более подробную информацию об акции можно будет узнать на сайте, в официальной группе мероприятия Вконтакте и по телефону: +7 (8332) 64-00-56.

Подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте, в официальной группе проекта в соцсетях или по телефону: +7 (8332) 64-00-56.

ИСТОЧНИК KP.RU