2019-10-29T18:26:27+03:00
Общество

Три многодетные семьи из Кирова остались без бесплатных земельных участков

Чиновников обязали внести семьи в реестр через суд
Анна КРЮКОВА
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Многодетные семьи могут получать землю для строительства жильяМногодетные семьи могут получать землю для строительства жильяФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В суде было рассмотрено дело, где ответчиками стали чиновники - сотрудники администрации города Кирова. Именно по их вине, как считает областная прокуратура, три семьи не получили земельные участки.

Напомним, что в 2011 году Дмитрий Медведев подписал закон о предоставлении земельных участков многодетным семьям. Поправка к закону дала возможность семьям с тремя и более детьми получить от администрации города бесплатный земельный участок для строительства жилья.

Совсем недавно прокуратура города Кирова проверила, насколько хорошо исполняется вышеупомянутый закон. В результате оказалось, что администрация города отказала в положенном участке земли сразу трем многодетным семьям. В каждом случае совершенно безосновательный отказ был мотивирован тем, что семьи не могут подтвердить факт своего проживания вместе с детьми. Прокуратура посчитала неисполнение закона грубейшим нарушением.

По словам прокуратуры, предоставлять документ, подтверждающий совместное родителей вместе с детьми, не требовалось. Суд встал на сторону проверяющих и обязал администрацию включить данные семей в Реестр учета граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно. Решения суда еще не вступили в законную силу.

По данным администрации города Кирова, к предоставлению в 2019 году гражданам, имеющим трех и более детей, на территории муниципального образования «Город Киров», запланировано ориентировочно 260 земельных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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