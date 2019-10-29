2019-10-29T15:51:18+03:00
Общество

В Кировской области полностью восстановлено электроснабжение после шквалистого ветра

Работа на местах обрыва электросетей велась круглосуточно
Алена ЗАЙЦЕВА
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Фото: kirovreg.ruФото: kirovreg.ru
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Сегодня в 11.00 часов энергетики отчитались, что электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Кировской области.

Напомним, что в понедельник во многих районах области порывы ветра достигали 25-27 метров в секунду. При таком ветре с корнем вырывает деревья. И нет ничего удивительного в том, что во многих населенных пунктах оборвало провода на линиях электропередач.

На места аварийных ситуаций оперативно были направлены ремонтные бригады, которые работали в круглосуточном режиме. В электросетевых компаниях был введен особый режим работы, были задействованы резервные источники электроснабжения.

- Все электросетевые компании области ежечасно докладывали в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о выполняемых аварийно-восстановительных работах, - поясняют в ведомстве.

94 бригады энергетиков – 226 человек и 94 единицы техники занимались восстановлением нарушенного из-за непогоды электроснабжения в Кировской области.

В настоящее время энергетики занимаются восстановлением электроснабжения по отдельным заявкам потребителей. Информация обо всех нарушениях оперативно направляется заместителю председателя правительства Кировской области Александру Царегородцеву, министру энергетики и ЖКХ Кировской области Игорю Редькину, а также в министерство энергетики РФ.

КСТАТИ

Устранить последствия сильного ветра в Кирове планируют за три дня. В областном центре три остановки оказались перевернуты, еще с трех сорвало крышу. Кроме того, повалено около 50 деревьев. Некоторые из них при падении повредили часть линий электропередач.

Из-за отсутствия электричества жители Вахрино, Шельпяки и Крутихи остаются также без воды и отопления. Исправить все повреждения глава администрации поручил за три дня. Те последствия стихии, которые могут повлиять на безопасность людей, следует устранить в течение суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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