В Омутнинском районе открыли новый ФАП

СЕГОДНЯ 14:41 2019-10-29T15:18:34+03:00

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Жители села Залазны, деревень Загарье, Платоновцы, Хробысты, Шумайлово и поселка Северный Омутнинского района с сегодняшнего дня будут получать качественную медпомощь.

КАК ОСНАЩЕН ФАП

1. Кабинет приема фельдшера.

2. Смотровой и процедурный кабинеты.

3. Удобная зона ожидания для пациентов

4. Входная группа оснащена пандусом для маломобильных граждан.

5. Аптечный пункт.

6. Машина санитарной помощи.

– Фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать жителей шести населенных пунктов – это 796 человек, в том числе 100 детей, – рассказал главный врач Омутнинской ЦРБ Станислав Вотинов. – Залазнинский ФАП укомплектован медицинским оборудованием и имеет прикрепленный санитарный транспорт. Здесь работают фельдшер и медицинская сестра.

В этом году центральные районные больницы, а также медучреждения города Кирова получили 6 передвижных мобильных комплексов для проведения флюорографии и 7 мобильных маммографов, а также передвижные стоматологию и центр здоровья.

СКАЗАНО

«Президент России недавно проводил совещание, где велись большие дискуссии по поводу того, как организовать первичную медико-санитарную помощь в регионах. В Кировской области это уже делается совместно с волонтерами-медиками, которые проводят подомовые обходы населения в рамках проекта «Дружины здоровья». Где бы люди ни жили в Кировской области – в большом городе или деревне, они должны быть уверены, что за их здоровьем следят, и для этого мы будем открывать новые ФАПы, привлекать волонтеров, создавать Центры здоровья. Это наша основная задача»

Губернатор Кировской области Игорь Васильев.

ВАЖНО

– Развитие первичной медико-санитарной помощи сельскому населению является одним из приоритетов в здравоохранении Кировской области, – отметил первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как ранее отмечал первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, в регионе необходимо увеличить подготовку среднего медперсонала для учреждений здравоохранения – фельдшеров и медицинских сестер.

С этого года обучать студентов медицинской специальности «Лечебное дело» с присвоением квалификации «Фельдшер» будут на базе Санчурского техникума. Там открыли группу на 25 человек, и в настоящее время ведется набор студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU