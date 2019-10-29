В Омутнинском районе открыли новый ФАП
Жители села Залазны, деревень Загарье, Платоновцы, Хробысты, Шумайлово и поселка Северный Омутнинского района с сегодняшнего дня будут получать качественную медпомощь.
КАК ОСНАЩЕН ФАП
1. Кабинет приема фельдшера.
2. Смотровой и процедурный кабинеты.
3. Удобная зона ожидания для пациентов
4. Входная группа оснащена пандусом для маломобильных граждан.
5. Аптечный пункт.
6. Машина санитарной помощи.
– Фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать жителей шести населенных пунктов – это 796 человек, в том числе 100 детей, – рассказал главный врач Омутнинской ЦРБ Станислав Вотинов. – Залазнинский ФАП укомплектован медицинским оборудованием и имеет прикрепленный санитарный транспорт. Здесь работают фельдшер и медицинская сестра.
В этом году центральные районные больницы, а также медучреждения города Кирова получили 6 передвижных мобильных комплексов для проведения флюорографии и 7 мобильных маммографов, а также передвижные стоматологию и центр здоровья.
СКАЗАНО
«Президент России недавно проводил совещание, где велись большие дискуссии по поводу того, как организовать первичную медико-санитарную помощь в регионах. В Кировской области это уже делается совместно с волонтерами-медиками, которые проводят подомовые обходы населения в рамках проекта «Дружины здоровья». Где бы люди ни жили в Кировской области – в большом городе или деревне, они должны быть уверены, что за их здоровьем следят, и для этого мы будем открывать новые ФАПы, привлекать волонтеров, создавать Центры здоровья. Это наша основная задача»
Губернатор Кировской области Игорь Васильев.
ВАЖНО
– Развитие первичной медико-санитарной помощи сельскому населению является одним из приоритетов в здравоохранении Кировской области, – отметил первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Как ранее отмечал первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, в регионе необходимо увеличить подготовку среднего медперсонала для учреждений здравоохранения – фельдшеров и медицинских сестер.
С этого года обучать студентов медицинской специальности «Лечебное дело» с присвоением квалификации «Фельдшер» будут на базе Санчурского техникума. Там открыли группу на 25 человек, и в настоящее время ведется набор студентов.
ИСТОЧНИК KP.RU