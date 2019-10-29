2019-10-29T14:18:59+03:00
Происшествия

День жестянщика: в Кировской области произошло 4 ДТП в первый морозный день

Одну из аварий совершил бесправник
Алена ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Женщина-водитель в деревне Гнусино, которая врезалась в ограждение, пострадала не сильно - отделалась ушибами. Фото: ГИБДД УМВД по Кировской областиЖенщина-водитель в деревне Гнусино, которая врезалась в ограждение, пострадала не сильно - отделалась ушибами. Фото: ГИБДД УМВД по Кировской области
Изменить размер текста:

В понедельник, 28 октября 2019 года, в первый действительно морозный и ветреный день этой осени в Кировской области произошло четыре дорожно-транспортных происшествия. В них пострадали пять человек. Напомним, что вчера в области бушевал сильный ветер. В некоторых районах порывы достигали 27 м\с. К вечеру сильно подморозило, а север региона завалило снегом.

В 15.40 женщина-водитель «Дэу Матиз» врезалась в металлическое ограждение на улице Сиреневая деревни Гнусино. Женщина отделалась ушибами. В больницу не поехала.

Еще один водитель не справился с управлением на трассе Даровской - Котельнич. 69-летний водитель «четырнадцатой» улетел в кювет. Пенсионера отправили в больницу.

А вот в селе Архангельское водитель, сбивший двух пешеходов, оказался бесправником. Прибывших на место ДТП ГИБДДшников мужчина заверил, что выпил сразу после ДТП, поэтому от него идет резкий запах алкоголя. 61-летнего и 49-летнего пешеходов отправили в больницу с травмами.

И еще одно ДТП произошло на 13 километре южного обхода.

- 24-летний водитель автомобиля «Мицубиси Кольт» (мужчина, трезвый) не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Дэу Матиз» под управлением 50-летнего водителя, - сообщили в ГИБДД по Кировской области. - В результате происшествия водитель автомобиля «Дэу Матиз» получил травмы (не госпитализирован).

ВАЖНО

1. Будьте внимательными к пешеходам на дороге, снижайте скорость при проезде пешеходных переходов и перекрестков.

2. Не стоит забывать о собственной безопасности и пешеходам. При переходе дороги следует убедиться, что водители вас видят, остановились и пропускают.

3. Чтобы быть видимыми на дорогах в темное время суток, сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют пешеходам использовать световозвращающие элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кировской области полностью восстановлено электроснабжение после шквалистого ветра
В Омутнинском районе открыли новый ФАП
Большую горку на Театральной площади соорудят в форме терема
Кировэнерго восстановил электроснабжение населенных пунктов Кировской области
Порывы до 25м/с: справиться с последствиями сильного ветра в Кирове планируют за три дня
Украл гирлянду – не пошел в армию: житель Среднеивкино наказан шестью месяцами исправработ
«Виртуальный ЦОД» с защитой от киберугроз — новое комплексное решение «Ростелекома» для бизнеса
Инспекторы ДПС сняли рабочего с горящей вышки
Лучшие студенты Вятской государственной сельскохозяйственной академии получат именные стипендии от Россельхозбанка
«Задача - расширить совместную деятельность между регионом и Республикой»: в Кировской области побывал генконсул Узбекистана в Казани
Пять месяцев исправительных работ за 40 пойманных рыб получил житель Верхнекамского района
Водителя микроавтобуса, совершившего смертельное ДТП в Нолинске, задержали
Энергетики Кировэнерго продолжают работы по восстановлению электроснабжения потребителей
Кировские школьники устроили робобои и изучали инженерные науки