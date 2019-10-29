День жестянщика: в Кировской области произошло 4 ДТП в первый морозный день

СЕГОДНЯ 13:37 2019-10-29T14:18:59+03:00

Женщина-водитель в деревне Гнусино, которая врезалась в ограждение, пострадала не сильно - отделалась ушибами. Фото: ГИБДД УМВД по Кировской области

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В понедельник, 28 октября 2019 года, в первый действительно морозный и ветреный день этой осени в Кировской области произошло четыре дорожно-транспортных происшествия. В них пострадали пять человек. Напомним, что вчера в области бушевал сильный ветер. В некоторых районах порывы достигали 27 м\с. К вечеру сильно подморозило, а север региона завалило снегом.

В 15.40 женщина-водитель «Дэу Матиз» врезалась в металлическое ограждение на улице Сиреневая деревни Гнусино. Женщина отделалась ушибами. В больницу не поехала.

Еще один водитель не справился с управлением на трассе Даровской - Котельнич. 69-летний водитель «четырнадцатой» улетел в кювет. Пенсионера отправили в больницу.

А вот в селе Архангельское водитель, сбивший двух пешеходов, оказался бесправником. Прибывших на место ДТП ГИБДДшников мужчина заверил, что выпил сразу после ДТП, поэтому от него идет резкий запах алкоголя. 61-летнего и 49-летнего пешеходов отправили в больницу с травмами.

И еще одно ДТП произошло на 13 километре южного обхода.

- 24-летний водитель автомобиля «Мицубиси Кольт» (мужчина, трезвый) не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Дэу Матиз» под управлением 50-летнего водителя, - сообщили в ГИБДД по Кировской области. - В результате происшествия водитель автомобиля «Дэу Матиз» получил травмы (не госпитализирован).

ВАЖНО

1. Будьте внимательными к пешеходам на дороге, снижайте скорость при проезде пешеходных переходов и перекрестков.

2. Не стоит забывать о собственной безопасности и пешеходам. При переходе дороги следует убедиться, что водители вас видят, остановились и пропускают.

3. Чтобы быть видимыми на дорогах в темное время суток, сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют пешеходам использовать световозвращающие элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU