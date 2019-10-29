Порывы до 25м/с: справиться с последствиями сильного ветра в Кирове планируют за три дня

СЕГОДНЯ 12:17 2019-10-29T13:19:01+03:00

Некоторые населенные пункты до сих пор остаются без электроснабжения

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Устранить последствия сильного ветра в Кирове планируют за три дня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Вчера, 28 октября, порывы ветра в городе достигали 25 м/с. Из-за этого три остановки оказались перевернуты, еще с трех - сорвало крышу. Кроме того, повалено около 50 деревьев. Некоторые из них при падении повредили часть линий электропередач.

Сити-менеджер Илья Шульгин на экстренном совещании отметил, что из-за отсутствия электричества жители Вахрино, Шельпяки и Крутихи остаются также без воды и отопления. Исправить все повреждения глава администрации поручил за три дня. Те последствия стихии, которые могут повлиять на безопасность людей, следует устранить в течение суток.

ИСТОЧНИК KP.RU