Украл гирлянду – не пошел в армию: житель Среднеивкино наказан шестью месяцами исправработ

СЕГОДНЯ 12:16 2019-10-29T12:58:35+03:00

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До сих пор остается загадкой, зачем жителю поселка Среднеивкино понадобилась гирлянда в виде снежинок с ели, стоящей на центральной площади поселка? В ночь на 14 января, изрядно напившись, он залез на ель и снял новогоднее украшение. Дальше принес его домой. Парень не учел, что в поселке есть камеры видеонаблюдения. Именно по ним и вычислили вора. Украденная гирлянда стала поворотным этапом в его карьере – парень мечтал попасть на службу в армию по контракту. Однако с таким уголовным прошлым его теперь вряд ли возьмут служить Родине.

- Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», - комментируют в прокуратуре Кировской области. – Суд назначил наказание: 6 месяцев исправительных работ.

Также виновный должен возместить материальный ущерб муниципалитету – а это 11 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU