2019-10-29T12:58:35+03:00
Происшествия

Украл гирлянду – не пошел в армию: житель Среднеивкино наказан шестью месяцами исправработ

Преступление 20-летний парень совершил в Старый Новый год
Алена ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
С ели, стоявшей на центральной площади поселка Среднеивкино, в январе украли гирлянду. Фото: прокуратура Верхошижемского районаС ели, стоявшей на центральной площади поселка Среднеивкино, в январе украли гирлянду. Фото: прокуратура Верхошижемского района
Изменить размер текста:

До сих пор остается загадкой, зачем жителю поселка Среднеивкино понадобилась гирлянда в виде снежинок с ели, стоящей на центральной площади поселка? В ночь на 14 января, изрядно напившись, он залез на ель и снял новогоднее украшение. Дальше принес его домой. Парень не учел, что в поселке есть камеры видеонаблюдения. Именно по ним и вычислили вора. Украденная гирлянда стала поворотным этапом в его карьере – парень мечтал попасть на службу в армию по контракту. Однако с таким уголовным прошлым его теперь вряд ли возьмут служить Родине.

- Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», - комментируют в прокуратуре Кировской области. – Суд назначил наказание: 6 месяцев исправительных работ.

Также виновный должен возместить материальный ущерб муниципалитету – а это 11 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
День жестянщика: в Кировской области произошло 4 ДТП в первый морозный день
Кировэнерго восстановил электроснабжение населенных пунктов Кировской области
Порывы до 25м/с: справиться с последствиями сильного ветра в Кирове планируют за три дня
«Виртуальный ЦОД» с защитой от киберугроз — новое комплексное решение «Ростелекома» для бизнеса
Инспекторы ДПС сняли рабочего с горящей вышки
Лучшие студенты Вятской государственной сельскохозяйственной академии получат именные стипендии от Россельхозбанка
«Задача - расширить совместную деятельность между регионом и Республикой»: в Кировской области побывал генконсул Узбекистана в Казани
Пять месяцев исправительных работ за 40 пойманных рыб получил житель Верхнекамского района
Водителя микроавтобуса, совершившего смертельное ДТП в Нолинске, задержали
Энергетики Кировэнерго продолжают работы по восстановлению электроснабжения потребителей
Кировские школьники устроили робобои и изучали инженерные науки