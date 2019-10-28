2019-10-28T18:11:02+03:00
Происшествия

Пять месяцев исправительных работ за 19 рыб получил житель Верхнекамского района

Мужчина ловил сетью рыбу во время нереста
Алена ЗАЙЦЕВА
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В период нереста рыбу запрещено ловить сетьюВ период нереста рыбу запрещено ловить сетьюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сетью житель города Кирс ловил рыбу в июне нынешнего года. Он выехал на реку Гавань 4 июня. Удалось даже установить время - с 15 до 18 часов. И сетью, или как ее называют рыбаки, «пауком», умудрился поймать 40 рыб. Дело в том, что в период нереста рыбу сетью ловить нельзя - это запрещено законом.

Так как мужчина уже был ранее судим, поблажек ему давать не стали приговорили к пяти месяцам исправительных работ с отчислением 5% в пользу государства. Об этой «Комсомолке» рассказали в Верхнекамской районной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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