Водителя микроавтобуса, совершившего смертельное ДТП в Нолинске, задержали

СЕГОДНЯ 18:06 2019-10-28T18:06:47+03:00

По предварительной информации, именно он виноват в аварии, где погибло четыре человека

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47-летнего водителя «Форд Транзит», который выехал на встречную полосу в субботу между деревнями Перевоз и Среднее Нолинского района и врезался в «четырнадцатую», задержали и поместили в изолятор. Мужчина может остаться под стражей до конца следствия.

Напомним, что в ДТП пострадало восемь человек. Все пассажиры и водитель, кроме восьмилетней девочки из «четырнадцатой», погибли - это четыре человека.

В УМВД сообщают, что возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Если вину водителя докажут, то ему грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU