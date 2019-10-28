2019-10-28T21:49:34+03:00
Общество

Кировские школьники устроили робобои и изучали инженерные науки

С 19 по 26 октября в двух «Кванториумах» прошла неделя науки
Николай Хмелев
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Фото: правительство Кировской областиФото: правительство Кировской области
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В Омутнинске и Кирово-Чепецке «Кванториумы» за неделю приняли более полутысячи посетителей. С 19 по 26 октября там прошла Неделя науки. В ее рамках жители региона изучали трехмерное моделирование, патентное право и инженерные науки, а также они смогли стать зрителями робобоев. Кроме того, на площадках провели шахматные турниры, мастер-классы по графическому моделированию, интеллектуальные и научные игры.

Одним из самых зрелищных и популярных у участников стал региональный конкурс «Робототехническое сумо». Школьники самостоятельно разрабатывали автономных роботов. По условиям конкурса, технические устройства должны были вытолкнуть «оппонентов» за пределы обозначенных «татами». При этом для победы робот не должен был сам покинуть «поле боя».

- Самый сильный робот определяется не просто по мощной и прочной конструкции, но и по бесперебойной работе и правильно налаженному программному обеспечению, - рассказал руководитель детского технопарка «Кванториум» в Омутнинске Эдуард Полухинских. - Создавая таких роботов, дети осваивают самые современные знания в области робототехники и электроники.

В рамках Недели науки в «Кванториумах» провели хакатоны (особый вид инженерных состязаний). Участники совместно работали над решением конкретных проблем. Они не только разрабатывали идеи на бумаге, но и собирали прототипы. Так, в Омутнинске участники занимались созданием универсальной всепогодной спасательной капсулы. В Кирово-Чепецке также разрабатывали средство для спасения живых существ. Правда, там решали проблему бездомных животных. Заведующая по образовательной деятельности детского технопарка «Кванториум» в Кирово-Чепецке Наталья Блохина рассказала про один из проектов - пункты-кормушки. Они могут спасти жизнь голодных бездомных кошек. У них будет возможность спрятаться там от собак и непогоды. В свою очередь, такие пункты могли бы проверять волонтеры, занимающиеся доставкой бездомных животных в приюты.

Кстати, в ноябре в обоих «Кванториумах» стартуют новые мероприятия. В период осенних каникул там пройдут Инженерные каникулы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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